WhatsApp, la truffa del codice a 6 cifre spaventa gli utenti

Anno dopo anno la situazione su WhatsApp diventa sempre più interessante in quanto la piattaforma si evolve di continuo. Il colosso della messaggistica è diventato sempre più tale grazie agli aggiornamenti introdotti man mano che hanno permesso di accontentare gli utenti e le loro esigenze.

Con il tempo WhatsApp ha dato una grande svolta soprattutto sul fronte della privacy e della sicurezza. Ad oggi è davvero complicato riuscire a fregare la piattaforma, la quale infatti dispone dei migliori sistemi per salvaguardare i suoi utenti. Allo stesso tempo qualcosa riuscirebbe sempre a filtrare visto che dovrebbe essere il buon senso delle persone talvolta a dominare. Da diversi giorni non si fa altro che parlare di una vecchia truffa che sarebbe tornata in auge proprio in questo periodo: quella del codice a 6 cifre.

WhatsApp: come funziona la truffa del codice a 6 cifre che turba gli utenti

Più persone hanno segnalato il ritorno di una truffa molto pericolosa che porterebbe addirittura via l’account WhatsApp. I malfattori hanno ripristinato il vecchio inganno del codice a 6 cifre. Un codice del genere serve a portare il proprio account su un nuovo dispositivo ed è proprio quello che vogliono fare i malviventi.

Questi infatti utilizzano il numero di una persona su un altro smartphone per iscriversi a WhatsApp. Siccome quel numero risulterà già registrato, l’applicazione invierà un codice di sei cifre al vero proprietario del numero. A quel punto entra in gioco la truffa, con i truffatori che infatti contatteranno il malcapitato di turno chiedendogli di inviargli quel codice a 6 cifre fingendo di averglielo inviato per sbaglio.

Coloro che ci cascano vedono finire il proprio account WhatsApp nelle mani di un’altra persona senza neanche accorgersene. Dopo aver fatto questo, i truffatori contatteranno tutti i numeri della rubrica chiedendo soldi e prestiti, facendo leva sull’identità rubata al povero utente di turno.