TIM contro ho. Mobile: entrambi hanno il 5G, ecco le offerte fino a 300 GB

A sfidarsi oggi nel mondo dei gestori mobili sono TIM e il provider virtuale ho. Mobile. Le due aziende stanno attraversando un periodo fantastico in termini di nuove sottoscrizioni, con il merito che va attribuito alle loro offerte mobili.

TIM: le offerte Power sono 3, ecco fino a 300 giga al mese in 5G

Tenendo conto delle nuove offerte di TIM, la situazione sembra sempre più interessante. Stando a quanto riportato infatti gli utenti possono avere questa volta l’opportunità di portare a casa qualcosa di unico, come ad esempio una delle tre offerte Power.

La prima in assoluto non è passata inosservata e diversi utenti l’hanno sottoscritta: ecco la famosissima Power Special. Questa soluzione include al suo interno minuti senza limiti verso tutti con 200 messaggi ma soprattutto 300 giga in 5G per il prezzo di 9,99 € al mese.

Al secondo posto non passa in secondo piano la Power Supreme Easy, una soluzione da 7,99 € al mese. TIM concede a chi la sottoscrive minuti illimitati verso tutti con 200 messaggi e 200 giga in 4G.

Chiude il cerchio la Power Iron, un’offerta che con 6,99 € al mese garantisce minuti illimitati e 200 SMS con 150 giga in 4G. Tutte queste offerte sono disponibili solo per il primo mese senza alcun costo: TIM regala infatti la prima mensilità a tutti. A poterle sottoscrivere sono coloro che provengono dai gestori virtuali o da Iliad.

ho. Mobile sbanca con una super promo con il 5G attivo

Uno dei contraltari più interessanti per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile rispetto a TIM è sicuramente questo provider virtuale, ovvero ho. Mobile. L’azienda da quando ha integrato il 5G riesce a godere di luce propria e lo fa soprattutto con un’offerta: quella che costa solo 9,99 €.

Al suo interno il provider virtuale associato con Vodafone propone minuti e messaggi senza limiti verso tutti. C’è anche Internet con 200 giga in 5G.