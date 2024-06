Microlino: la mini auto 100% Made in Italy e sostenibile

La Microlino riafferma con orgoglio la propria italianità. Il Gruppo Koelliker, che importa e distribuisce il quadriciclo elettrico nel nostro Paese, ha proprio di recente voluto sottolineare attraverso un comunicato la natura ha Made in Italy del veicolo. Il comunicato arriva in un momento particolare per l’industria nostrana, soprattutto per quella delle mini auto.

Il mese scorso, infatti, le autorità hanno sequestrato 134 Fiat Topolino al porto di Livorno. La causa è stata la presenza della bandiera italiana su queste auto anche se non sono state prodotte nel Paese ma in Marocco. La bandiera italiana è approvata infatti solo quando la vettura è full Made in Italy. Ad aprile, invece, l’Alfa Romeo Milano è stata costretta a cambiare nome in Junior dopo che il Ministro Urso ha detto la sua riguardo la poca chiarezza della provenienza.

I dettagli sulla micro auto Microlino costruita interamente in Italia

La Microlino è acquistabile usufruendo anche degli incentivi auto per le vetture sostenibili del 2024. Questo particolare quadriciclo viene costruito a Torino, nello stabilimento di La Loggia ed è per questo che ha ricevuto il bollino del Made in Italy, sinonimo di qualità. Il comunicato del Gruppo Koelliker mette in evidenza che tutto il processo produttivo, infatti, avviene nel nuovo stabilimento. La società parte sin dalla stampa delle lamiere per poi arrivare nella stessa struttura anche alla verniciatura e all’assemblaggio finale. Questo ribadisce il fatto che la Microlino abbia una produzione 100% italiana oltre che 100% elettrica.

Con il comunicato l’azienda automobilistica non ha tenuto solo a ribadire quanto la propria auto sia italiana. Essa ha voluto mostrare che si tratta di una vettura sostenibile da ogni punto di vista. La produzione è infatti realizzata con il 50% di componenti in meno rispetto a un’auto tradizionale. Microlino ha delle specifiche tecniche tecniche che sanno sorprendere nonostante la sua piccola lunghezza di appena 2,5 m. Il veicolo va ad un massimo di 90 km/h ed ha un bagagliaio di 230 litri che la rende ideale per chi si muove nelle strade urbane.

La Microlino a differenza di altri modelli è un quadriciclo pesante, progettato per offrire prestazioni superiori mantenendo un’impronta ecologica ridotta. L’auto è già acquistabile e si parte con un’offerta di 99 euro al mese e uno sconto di 4.000 euro in caso di rottamazione, fino ad esaurimento fondi.