Tra i vari operatori presenti nel mercato delle telecomunicazioni italiane, CoopVoce sembra sia riuscito a raggiungere una certa popolarità. Ciò grazie alla qualità dei servizi offerti, per i prezzi convenienti e le sue promozioni all’avanguardia. Ma soprattutto per la sua filosofia. In quanto si propone appunto di garantire agli utenti un’esperienza senza pari in termini di convenienza e qualità dei servizi. L’ azienda è stata fondata nel 2007 ed è affiliata alla rinomata compagnia Tim. Negli anni è riuscita a guadagnarsi una reputazione di fiducia e affidabilità. Ciò grazie alla sua eccellente copertura di rete su tutto il territorio nazionale e la connessione in 4G, 4GPlus e 4.5G. Cosí da garantire agli utenti prestazioni di altissimo livello sia per le chiamate che per la navigazione web.

Ma, ad oggi, ciò che sta attirando l’attenzione di un numero sempre maggiore di consumatori è la rivoluzionaria Evo 200. Ovvero un’offerta completa che promette di soddisfare ogni esigenza di comunicazione e connessione.

CoopVoce Evo200: caratteristiche e servizi inclusi

La promo Evo 200 di CoopVoce prevede un’enorme quantità di 200 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati per chiamate nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali. Il tutto a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Tale promozione originariamente proposta a 9,90 euro al mese, di recente, è stata ribassata a soli 7,90€. Tanto da diventare un’opzione irresistibile per chiunque sia alla ricerca di una connessione affidabile. Ma soprattutto di un’ampia disponibilità di dati senza dover affrontare prezzi troppo alti. La sua popolarità sta crescendo a vista d’occhio, e ciò non sorprende. Per chi fosse interessato, questa soluzione è disponibile solo fino al 19 giugno. Dopo di che verrà rimossa dai cataloghi.

Ma la CoopVoce non si ferma qui. Oltre alla Evo200, l’operatore presenta una serie di altre proposte altrettanto interessanti che si adattano alle diverse esigenze degli utenti. Tra queste, spicca la Evo30. Quest’ ultima è ideale per chi desidera una soluzione più contenuta ma comunque completa. Essa infatti prevedere 30 GB di traffico dati al mese in 4G su rete TIM, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazional. Infinei la funzione Roaming UE, grazie a cui potrete utilizzare i dati anche all’estero. Attivabile al costo di soli 10 euro, la suddetta promo rappresenta un ottimo compromesso tra prestazioni e convenienza.

Insomma, CoopVoce si conferma come un punto di riferimento nel settore delle telecomunicazioni. Grazie alla proposta quantità di soluzioni innovative e convenienti.