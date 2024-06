iPhone 16 Pro Max avrà bordi sottilissimi e il display più grande

I discorsi riguardo ai prossimi iPhone 16 stanno andando avanti in maniera sempre più spedita visto che il momento si avvicina. Manca ancora qualche mese, ma settembre 2024 non è poi così lontano come invece lo era qualche tempo fa. Apple sta preparando la sua nuova gamma di smartphone, quella che provocherà come sempre un grande hype tra gli utenti. In molti si stanno interrogando su come saranno i prossimi dispositivi dell’azienda di Cupertino e a quanto pare qualcosa comincia a filtrare.

Durante le ultime settimane si è parlato insistentemente del design del top di gamma assoluto, ovvero l’iPhone 16 Pro Max. I principali leaker, tra cui Ice Universe, uno dei più famosi, riferiscono che questo smartphone potrebbe avere un grande impatto estetico. Si parla infatti di dimensioni maggiori dovute anche ad un implementazione diversa da parte di Apple delle varie componenti estetiche.

iPhone 16 Pro Max più grande e con bordi super sottili: ecco un’immagine

Sono state pubblicate sul web alcune immagini tra cui una che sembrerebbe molto attendibile: l’iPhone 16 Pro Max potrebbe essere quello cheterete qui in alto. Come si può vedere, dovrebbe esserci una riduzione dei bordi, quelli colorati di nero che cingono di solito il display. Apple infatti passerà allo spessore dei bordi di 1,153 mm. Questo valore andrebbe a battere quello dei bordi del Galaxy S24 Ultra, i quali misurano 1,155 mm.

Tutto ciò sarà possibile grazie alla tecnologia BRS, utile proprio per ridurre lo spessore dei bordi. Da qui ne deriverà anche un rapporto tra schermo e scocca più ampio, con il display che risulterà più generoso in termini di dimensioni. Questo infatti mi misurerà 6,883 pollici, un buon passo avanti rispetto allo schermo dell’iPhone 15 Pro Max che misura 6,7 pollici.

Al momento si tratta di indiscrezioni che però ben presto potrebbero trasformarsi in certezze. Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti nelle prossime settimane.