Mentre Samsung continua a dominare il mercato degli smartphone pieghevoli, Apple sembra procedere con cautela riguardo al lancio del suo dispositivo. Secondo gli ultimi rapporti di TrendForce, il gigante di Cupertino non ha ancora preso una decisione definitiva. Poiché sta ancora esaminando le specifiche tecniche e le prestazioni dei componenti necessari. In particolare, la piegatura del display e la sua affidabilità restano punti critici su cui l’ azienda sta concentrando la propria attenzione. Questo problema non è nuovo e ha afflitto diversi produttori di tali modelli di cellulare. Inclusi i principali attori del mercato come Samsung e Motorola. A tal proposito anche i consumatori hanno espresso preoccupazioni riguardo alla durabilità degli schermi. Temendo danni a lungo termine.

Apple, fedele alla sua filosofia di non affrettare i tempi

Apple sembra intenzionata a risolvere tutti i problemi legati alla tecnologia pieghevole prima di entrare in questo segmento di mercato. La strategia del brand prevede un’analisi approfondita e un perfezionamento delle tecnologie coinvolte. Ciò al fine di offrire un device che rispetti i suoi elevati standard di qualità e affidabilità. Questo approccio potrebbe comportare ulteriori ritardi nel lancio dell’iPhone pieghevole. Ma pare che l’ azienda preferisca un’entrata tardiva piuttosto che presentare un prodotto immaturo.

Nonostante il possibile ritardo, l’ingresso della famosa mela in questo settore potrebbe comunque avere un impatto rilevante sulle dinamiche. Secondo alcune indiscrezioni, il primo smartphone pieghevole di Apple potrebbe non essere un iPhone. Bensì un MacBook con uno schermo da 18,8 pollici, previsto per il 2026. Ciò segnerebbe un cambiamento strategico per l’ azienda. La quale potrebbe scegliere di testare la tecnologia pieghevole su un dispositivo più grande prima di implementarla su un cellulare. In ogni caso, l’attenzione meticolosa del brand ai dettagli e la sua volontà di risolvere tutti i problemi tecnici prima del lancio potrebbero garantire un prodotto di alta qualità. In grado di competere efficacemente con le offerte già presenti sul mercato attuale.