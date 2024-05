Apple potrebbe lanciare sul mercato un iPhone pieghevole con uno strato “autoriparante” sullo schermo. Il brevetto di questo nuovo prototipo è in fase di approvazione e garantirebbe la possibilità di dire addio a graffi e ammaccature.

I principali rivali di Apple come Samsung, Google e OnePlus hanno già introdotto smartphone pieghevoli, con le versioni più recenti che cercano di superare i primi design. Samsung Galaxy Flip e Fold 5, ad esempio, hanno schermi più sottili, riducendo le pieghe al centro e consentendo ai dispositivi di piegarsi meglio. Apple ha pubblicato due prototipi di iPhone pieghevoli nel suo nuovo brevetto. Secondo le notizie trapelate online, potrebbe essere in fase di lavorazione anche un iPad pieghevole. Mentre un iPhone pieghevole con schermo sottile, oltre che “autoriparante”, potrebbe arrivare entro il 2026.

Gli schermi più sottili hanno reso gli smartphone pieghevoli più soggetti a graffi e urti, e ancora più fragili e facili da rompere, soprattutto rispetto ai dispositivi standard. Sembra che Apple stia cercando di superare questo problema con un rivestimento in “materiale autoriparante” sullo schermo che “potrebbe riempire piccole ammaccature anche senza l’intervento esterno”.

Apple ha sottovalutato la tecnologia di “autoriparazione” nei progetti precedenti ma non nel contesto dei telefoni pieghevoli. “Per contribuire a mitigare il numero di ammaccature, graffi o altre imperfezioni in uno strato di copertura del display, lo strato di copertura può includere uno strato di materiale autoriparante”. In alternativa, Apple afferma che anche la luce, come una fonte ultravioletta separata, può essere utilizzata per avviare il processo di “riparazione” dello schermo.

Non è chiaro se questa tecnologia alimenterà un particolare smartphone, laptop o tablet. Il brevetto descrive l’innovazione dello schermo dei dispositivi Apple come “un polimero o qualsiasi altro materiale desiderato con proprietà autoriparanti”. Questo rivestimento aggiuntivo può “estendersi su tutta la superficie esterna della copertura del display”.