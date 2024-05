All’alba di Maggio 2024, nessuno avrebbe mai effettivamente pensato di avere la possibilità di acquistare un monitor da gaming su Amazon ad un prezzo così basso, tutto è possibile grazie ad una soluzione di casa KTC, capace di risollevare le sorti di tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo.

Il prodotto in questione è caratterizzato da una diagonale di soli 24 pollici, si tratta di un monitor con risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), con cornici ridotte al minimo, così da riuscire a fornire ed offrire una piacevole sensazione di infinity display, ed in grado di integrare al proprio interno tutte le migliori tecnologie del momento: come AMD FreeSync, G-Sync, riduzione della luce blu e HDR.

Una spesa che nessuno riesce effettivamente a garantire allo stesso livello è quella che oggi è possibile raggiungere con questo monitor su Amazon. Il suo prezzo mediano è ultimamente stato di 99 euro, cifra che viene ridotta sapientemente dall’azienda del 10%, così da avvicinarsi a 89 euro, per poi poter applicare un coupon del valore di 10 euro, presente direttamente in pagina, per una spesa finale che si aggira sui 79 euro. A questo link.

Nella parte posteriore si può effettivamente trovare tutta la connettività del caso, rappresentata a sua volta da HDMI classica e VGA, con la seconda ideale ad esempio per il collegamento di computer leggermente datati. Il modello in promozione oggi presenta poi un’altra chicca importante: la frequenza di aggiornamento di 100Hz, un qualcosa che facilita sicuramente la vita di tutti gli utenti che vogliono giocare con il proprio monitor, essendo possibile godere di una fluidità maggiore, raggiungendo anche FPS più elevati in brevissimo periodo e qualitativamente migliori di altri modelli.