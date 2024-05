WhatsApp, aggiornamento: ora le reazioni a immagini e video sono più rapide

Un aggiornamento dopo l’altro, WhatsApp sta costruendo rapidamente il suo nuovo futuro. L’applicazione di messaggistica istantanea non ha di certo bisogno di presentazioni ma allo stesso tempo vuole mostrarsi sempre come la migliore. Continuando su questa lunghezza d’onda, i risultati saranno eccezionali come effettivamente il colosso ha fatto fin dal primo momento. Nelle ultime ore si sta parlando moltissimo di alcune modifiche pronte ad essere introdotte nell’applicazione.

Gli scorsi mesi sono stati fondamentali per WhatsApp, in quanto i nuovi aggiornamenti hanno portato nuove funzionalità e soprattutto ulteriori aspetti legati alla sicurezza. Al momento però si parla di un aggiornamento solo per gli utenti Android, i quali potranno avere più rapidità nel reagire ad un messaggio, che sia un’immagine o un video. WhatsApp infatti sta introducendo delle nuove scorciatoie per le reazioni e per le risposte direttamente all’interno della schermata riservata alla visualizzazione multimediale.

WhatsApp prepara il nuovo aggiornamento che rende le reazioni a immagini e video più rapide

La novità che WhatsApp sta preparando è in questo momento disponibile solo per un gruppo ristretto di utenti iscritti al programma beta dell’app. Riservata solo ad Android, la nuova release consente di avere delle nuove scorciatoie che garantiscono la possibilità di reagire o rispondere ad un contenuto multimediale anche restando nella schermata di visualizzazione dello stesso.

Prima, per lasciare una reazione o una risposta ad una qualsiasi immagine, ad un video o a una GIF era necessario tornare alla chat. Ora sarà tutto più immediato ed intuitivo con le nuove scorciatoie che appariranno nella schermata di visualizzazione. Si potrà così esprimere rapidamente il proprio parere in merito al contenuto ricevuto senza dover tornare indietro.

WhatsApp ha lavorato anche all’interfaccia, la quale è stata rinnovata appositamente per le scorciatoie. Almeno per il momento questa versione è prevista solo per Android, ma arriverà chiaramente anche per gli utenti con iOS.