PROMOZIONE WOW Esselunga: Samsung Galaxy A25 a meno di 200€

Entri in un mondo di possibilità quando varchi la soglia di un negozio Esselunga! È molto più di un semplice supermercato, è un luogo magnifico, dove qualità, varietà e risparmio si fondono per darti l’occasione di fare shopping senza rinunciare a quello di cui hai bisogno o che semplicemente desideri. Esselunga ha una reputazione consolidata, costruita per la sua abilità nel proporre differenti prodotti, sempre di altissima qualità, a prezzi ultra convenienti.

Esselunga, al contrario di quanto potresti credere, non si ferma ai generi alimentari. Tra i suoi scaffali troverai anche ultimi dispositivi tecnologici in sconto. Smartphone, laptop, TV, ci sono tante occasioni che non dovresti perdere. Purtroppo non prevede l’acquisto online di determinati prodotti, ma non devi preoccupati, ha così tanti store in Italia! Questa volta una promozione scottante tocca in particolare un device Samsung molto ambito. Curioso di sapere quale sia?

Lo smartphone Samsung che desideravi finalmente in sconto da Esselunga

Esselunga molto amata dai suoi clienti proprio grazie alle sue succosissime offerte che consentono un grande risparmio. Tra i device tecnologici ora disponibili negli store ad un prezzo davvero stracciato c’è il magnifico SAMSUNG GALAXY A25. Questo smartphone presenta caratteristiche di alto livello che renderanno ancora più speciale il tuo acquisto.

Lo smartphone venduto da Esselunga possiede un favolo display con colori pazzeschi della grandezza di 6,5″ con tecnologia Super AMOLED. Il sistema operativo che troverai installato è il comodissimo Android 14. Come processore abbiamo un’Octa Core Exynos 1280 e la memoria RAM è invece da 6 GB. Con queste specifiche il Samsung Galaxy A25 riesce a regalare prestazioni da urlo ed un’esperienza senza pari, nonostante costi così poco. Per quanto riguarda la fotocamera (suvvia chi non ama scattare foto), sua tripla camera da 50+8+2 Mpixel consente di catturare immagini chiare e dettagliate in ogni situazione, anche quando c’è poca luce. La ricarica ultra rapida da 25W ti assicurerà poi che il cellulare sia sempre pronto all’uso. E allora qual è il suo costo da Esselunga? Il prezzo promozionale di soli 199 euro rende il SAMSUNG GALAXY A25 un’affare incredibile che non puoi lasciarti sfuggire.

Non perdere l’opportunità di approfittare di questa offerta Esselunga! Visita il negozio più vicino o controlla il sito web per scoprire tutte le promozioni disponibili.