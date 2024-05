Sono ha deciso di lanciare un nuovo modello di cuffie ad alto livello, il nome del prodotto è Ace e come da indiscrezioni precedenti si tratta di un prodotto di fascia alta con supporto all”audio lossless e spaziale con Dolby Atmos.

Maxime Bouvat-Merlin, Sonos Chief Product Officer ha così commentato l’arrivo delle nuove cuffie: “Fedele alla tradizione dei prodotti premium di Sonos, ogni singolo dettaglio di Sonos Ace è stato sapientemente realizzato, progettato su misura e messo a punto dai maggiori esperti del suono a livello mondiale per offrirti un’esperienza di ascolto diversa da qualsiasi altra.”.

Caratteristiche

Le cuffie sono realizzate parzialmente con materiale riciclato, sono sottili e vantano un peso di 312 grami in modo da poter essere indossate per lunghi periodi di tempo senza affaticare troppo i padiglioni auricolari, i quali vengono accolti in cuscinetti in memory foam ricoperti da pelle vegana, sostituibili ed agganciati ad un archetto in acciaio inossidabile estendibile.

Le cuffie hanno un’autonomia di circa 30 ore e con una ricarica di 3 minuti tramite il cavo USB C in dotazione si ottiene un’autonomia di 30 minuti.

Drive dinamico da 40mm per padiglione

per padiglione Microfoni: un totale di 8 per la cancellazione attiva del rumore

un totale di 8 per la cancellazione attiva del rumore Support ad audio spaziale, lossless (via Bluetooth o cavo USB-C)

(via Bluetooth o cavo USB-C) Controllo dinamico della posizione della testa

Supporto al Dolby Atmos per audio spaziale (con soundbar Sonos)

(con soundbar Sonos) Dimensioni Spaziali: 191x160x85mm

191x160x85mm Peso totale: 312g

312g Colori disponibili: nero, soft white

nero, soft white Finitura superfici: opaca

opaca Presente un LED sul padiglione sinistro

Connettività: Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 Capacità batteria: 1.060mAh che garantiscono autonomia fino a 30 ore (24 ore di chiamata)

Si tratta di cuffie di altissimo livello come intuibile dalle caratteristiche tecniche e dalla tecnologia che supportano, al momento sono disponibili in preorder e gli ordini verranno evasi dal 5 Giugno, il prezzo è 499 euro, se acquistate due modelli riceverete uno sconto netto di 50 euro totali sull’ordine.