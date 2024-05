Se la tua offerta telefonica ha un costo superiore ai 10€ e non ti permette di navigare in rete senza alcun limite dovresti senz’altro passare a WindTre. La nuova offerta WindTre GO Unlimited Digital prevede una spesa di soli 10,99 euro al mese e permette di ricevere minuti, SMS e Giga illimitati alla massima velocità disponibile.

L’attivazione dell’offerta richiede pochi e semplici passaggi ma soltanto alcuni nuovi clienti potranno richiederla. Il gestore, pur proponendo un listino offerte parecchio ampio e rivolto a tutti, dedica la sua tariffa più ricca esclusivamente ai clienti che effettuano il trasferimento del numero da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Lyca Mobile o Poste Mobile.

Passa a WindTre: come ottenere l’offerta Unlimited Digital

La WindTre GO Unlimited Digital fa parte delle offerte operator attack attualmente disponibili insieme alla GO 75 M Digital e alla GO Limited Edition. Quest’ultima è rivolta a tutti i nuovi clienti provenienti da Tim, Vodafone e i rispetti operatori low cost; le prime due, invece, possono essere attivate da tutti gli utenti che procedono con il trasferimento del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, Lyca Mobile o Poste Mobile, Alpha Telecom; Bladna Mobile; BT Enia Mobile; BT Italia; CM Link; Conad Insim; CONEXO TECHNOLOGIES; Daily Telecom; DIGI MOBIL; ENEGAN; ERG Mobile; Europe Energy; FEDER MOBILE; GreenICN; Intermatica; ITALIA POWER; Italiacom; LINKEM; MUNDIO; NEXTUS; NOITEL; TNT Mobile; NV mobile New; OPTIMA; OVUNQUE; PLDT Italia Smart; PLINK;RABONA; Ringo Mobile; SPUSU; TELMEKOM; Telogic; Tiscali; Uno Mobile; Welcome Italia; WINGS Mobile; WITHU.

I clienti in questione dovranno accedere al sito ufficiale http://www.windtre.it, selezionare l’offerta desiderata e il gestore di provenienza così da poter procedere con l’acquisto direttamente online. Ogni mese il gestore richiederà di saldare la spesa prevista per il rinnovo così da permettere di sfruttare i servizi previsti dall’offerta attivata che, nel caso della WindTre GO Unlimited Digital includono: