Realme Note 50 è uno smartphone sorprendente, non tanto per le specifiche tecniche, che generalmente abbracciano alla perfezione la fascia bassa, quanto proprio per la sua grande capacità di costare veramente pochissimo: anche meno di 100 euro su Amazon.

All’interno troviamo un display IPS LCD da oltre 6 pollici di diagonale, impreziosito dalla presenza di un refresh rate che può raggiungere anche i 90Hz, così da godere di una maggiore fluidità in fase di utilizzo, e non dover sottostare ad alcun tipo di limitazione. Il processore è un MediaTek octa-core, che viene supportato da 8GB di RAM (definita dinamica, poiché è espandibile virtualmente) con 128GB di memoria interna effettiva (espandibile con microSD).

Realme Note 50: un prezzo così basso da leccarsi i baffi

Indubbiamente uno dei prezzi più bassi dell’intero mercato è quello applicato direttamente su Realme Note 50, smartphone che oggi costa veramente pochissimo, e che gli utenti possono pensare di acquistare con un esborso finale di soli 94 euro. Il risparmio è notevole, soprattutto considerando che si acquista uno smartphone con garanzia della durata di 24 mesi, ed anche completamente sbrandizzato. Premete qui per l’acquisto.

Le dimensioni, a dispetto di quanto siamo solitamente abituati a vedere nel periodo, sono più ridotte, grazie anche ad uno spessore che raggiunge solamente i 7,99 millimetri, ed un corpo in plastica di discreta qualità. Come in tutti gli smartphone di fascia bassa, a farla da padrona è sicuramente l’autonomia, con la presenza di una batteria da 5000mAh, che garantisce giornate di lunghi utilizzi, prima di essere costretti a ricorrere alla presa a muro per la ricarica. Sul mercato troverete disponibili due colorazioni differenti, il prezzo potrebbe variare di circa 5 euro tra l’una e l’altra, nell’articolo vi abbiamo inserito attualmente la più economica.