Sui dispositivi iOS è disponibile da poche settimane un emulatore Nintendo, Delta. Presto potrebbe anche arrivare la versione nativa per iPad. L’emulatore ha avuto un grande successo; eppure, si ritrova già al centro di una situazione alquanto spinosa. Lo sviluppatore sta affrontando una serie di problematiche che ha condotto l’azienda ad un cambio repentino del proprio logo. Il motivo scaturisce dall’arrivo di minacce legali da parte da Adobe.

Lo stesso logo per Emulatore Delta e Adobe?

Sul portale TechCrunch, Delta ha rilasciato una recente intervista in cui ha dichiarato di essere stata contattata tramite e-mail dai legali della compagnia, lo scorso 7 maggio. Il motivo principale riguarderebbe l’eccessiva somiglianza dei due loghi. Sembra infatti che il font usato per la lettera A del logo di Delta risulti molto simile a quello di Adobe.

A tal proposito, l’azienda legale dell’azienda ha sollecitato la sostituzione integrale del logo. In questo modo sarà possibile evitare di violare i diritti di Adobe. Non è tutto. Infatti, sembra che Delta avrebbe ricevuto una comunicazione ufficiale da Apple. In quest’ultima Adobe avrebbe addirittura chiesto la rimozione dell’applicazione dell’App Store. Alla fine, si è raggiunto un compromesso con la sostituzione del logo che dovrà essere completamente nuovo. Lo sviluppatore di Delta ha dichiarato che il logo definitivo verrà rilasciato in concomitanza dell’uscita della versione 1.6 dell’emulatore.

A tal proposito, è importante sottolineare che Apple ha già dato l’okay alla presenza degli emulatori sul suo App Store a patto di non contenere ROM piratate. Nello specifico, Delta è stata una delle prime applicazioni ad essere approvare dall’azienda di Cupertino. Da subito ha scalato la classifica dei download. Al momento, l’app si trova al sesto posto nella sezione “Intrattenimento”. Con un totale di circa 17.100 valutazioni è riuscita anche ad attirare l’attenzione di Adobe che ha poi sindacato la somiglianza tra i due loghi.