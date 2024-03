Ormai tutti i contenuti multimediali ai nostri giorni sono tutti sulla strada del digitale contenuti magari su server o dispositivi di archiviazione. Per quelle persone che non si sono mai arrese nel tempo e sono ancora appassionate ai vecchi metodi per salvare un film come per esempio usando le videocassette, può esserci una bella notizia che sicuramente porterà il passato al presente.

Da quanto si può capire le videocassette oggi possono avere un buon valore nel mercato economico andando a farvi guadagnare una bella fortuna.

Videocassette, un ritorno al passato?

Andando a cercare e a ritrovare ricordi se siamo fortunati e ci siamo presi cura di ogni istante del nostro passato sicuramente ritroveremo nella nostra scatola dei ricordi le famose videocassette. Argomento che abbraccia molto bene il mondo del collezionismo. Il quale al giorno d’oggi non conosce nessun ostacolo dando il via libera ai collezionisti di tutto il mondo. Da quanto sembra l’evoluzione ha reso molto più prezioso ogni cosa che nel passato rappresentava qualcosa e sicuramente oggi può avere un certo valore economico.

Molto interessante è l’argomento della tecnologia del passato che oggi vale molto come ad esempio i primi telefoni, per non parlare dei videogiochi e molto altro ancora. Però essi non riescono ad avere un valore come le videocassette. Oggetti che sicuramente per una persona non appassionata non avranno un valore elevato, ma nel mondo del collezionismo prendono tutto il merito che gli spetta.

Per parecchi anni le videocassette VHS hanno caratterizzato gli interi giorni degli italiani negli anni ’90 e 80′. Esse sono usate solitamente per registrare ogni cosa che andava in onda in televisione.

In seguito con il passare del tempo sono sbarcati i supporti digitali che hanno dato filo da torcere con la loro velocità e facilità di archiviazione alle povere videocassette che sono finite nello scantinato dimenticate. Ma con il tempo esse si sono riprese attraverso i collezionisti che sono arrivati al punto di comprare una copia di Halloween per 5mila dollari.

Sono molte le cassette richieste e i film con esse, soprattutto la richiesta è su Disney ma anche altri marchi. Quindi se avete qualche cassetta tenuta da parte, la scelta migliore è sicuramente fare una piccola ricerca.