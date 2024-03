Kena Mobile ha IN PUGNO Vodafone e Iliad: l'offerta costa 5 EURO

In questo momento un gestore virtuale come Kena Mobile risulta davvero imbattibile. Le sue offerte effettivamente riescono a mettere in difficoltà chiunque, soprattutto quella disponibile sul sito ufficiale che costa 5,99 € al mese.

L’obiettivo principale resta sempre lo stesso: battere la concorrenza a colpi di contenuti allettanti e in questo caso sembra che tutto sia riuscendo secondo i piani.

Kena Mobile vuole dare una sterzata decisiva già durante questi primi mesi dell’anno, che sono partiti alla grande con un mese di gennaio più che prolifico è un mese di febbraio che ha seguito lo stesso spartito.

Kena Mobile distrugge Iliad e Vodafone con la sua promo da 100 giga al mese

Dopo che tanti altri gestori sono riusciti a rubare qualche utente a Kena Mobile proponendo offerte di livello, l’operatore virtuale ha scelto di reagire. Non per caso infatti è tornata in campo la famosissima TOP 100, un’opzione molto particolare che concede i contenuti che anche altri provider concedono ma con un prezzo nettamente inferiore.

Questa soluzione mobile è davvero davvero incredibile e soprattutto familiare a molti utenti: costa infatti solo 5,99 € al mese. Al suo interno gli utenti troveranno ogni mese minuti senza limiti verso qualsiasi gestore mobile e fisso, 200 SMS verso chiunque e 100 giga in 4G.

La scelta ora sta solamente agli utenti, che hanno tutto il tempo che desiderano siccome al momento non è prevista alcuna scadenza. Il consiglio è quello di non lasciarsi scappare una pietra miliare del mondo della telefonia mobile.

