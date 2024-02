Una truffa ASSURDA ha devastato gli utenti, sono scomparsi i soldi

Ancora tante truffe sono in giro per il web e minano purtroppo la tranquillità degli utenti. Una nuova truffa sta avvenendo in queste ore ma con ben due messaggi diversi, uno arrivato a migliaia di utenti e un altro a tante altre persone.

Come potete vedere in basso sono stati incollati entrambi i testi, proprio per mettere in guardia le persone e dargli modo di difendersi.

Truffa? No, ce ne sono due: ecco i messaggi che stanno arrivando tramite e-mail

Come potete notare qui sotto, ci sono i due messaggi per intero, quelli che stanno mettendo a ferro e fuoco le finanze e i dati dei poveri utenti colpiti. Le due truffe purtroppo sono state distruttive per alcune persone, che hanno perso davvero tanto.

“Ciao!

Prima di scrivermi sul sito, ti consiglio di immergerti nel mondo della mia bellezza.

Apprezza tutte le mie belle curve e ciò che desidero di più in questo momento guardando le mie foto e i miei video.

Potrebbe scatenare in te qualcosa di più delle semplici parole.

Guarda quanto posso essere eccitante e dimmi le tue impressioni.

Mandami poi un messaggio e rendiamo la nostra comunicazione ancora più intrigante.

Se ti comporti bene, forse ci aspetta un vero incontro.

Attendo con ansia la tua risposta qui: A_beautiful_woman”

Questo che trovate a seguire è l’altro messaggio che sta girando, ma il risultato non cambia: i truffatori vogliono a tutti i costi rubare dati e soldi agli utenti.

“Ciao, spero che tu veda questa email e che ti piaccia la nostra offerta.

Siamo una coppia e siamo interessati ad un rapporto di sexwife.

Ora scegliamo un uomo per incontrare con me, mio marito può essere il terzo

Sei adeguato, pulito e socievole. L’età non è importante

Tutto si svolgerà sul nostro territorio.

Se siete interessati, le mie foto e altre informazioni, così come il numero di telefono qui

Nome Intuitive_Lady

Buona serata“