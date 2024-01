WhatsApp, cosa succederà con il nuovo AGGIORNAMENTO attesissimo

Le grandi migliorie che sono state apportate a WhatsApp non sono passate sicuramente in secondo piano. Gli utenti hanno condotto il loro 2023 in funzione, almeno per quanto riguarda il mondo degli smartphone, della celebre applicazione di messaggistica che era solita aggiornarsi con cadenza quasi settimanale.

Più aggiornamenti sono arrivati a far parte del mondo WhatsApp, migliorando nettamente alcune funzioni e introducendone altre totalmente nuove. In questo modo le persone hanno potuto avere a disposizione un nuovo insieme di opportunità, utili per migliorare la qualità e soprattutto la sicurezza. Sotto questi punti di vista, la celebre piattaforma colorata di verde non ha nulla da invidiare a Telegram, di nuovo distaccato di anni luce dopo gli ultimi update.

Le novità arrivate sono state davvero tante, a partire dalle nuove sezioni come quelle dedicate a Community e Canali. Questi ultimi stanno per ricevere un nuovo aggiornamento molto interessante che potrebbe far piacere al pubblico.

WhatsApp: i canali migliorano, arrivano i sondaggi

Stanno a quanto riportato, tutti gli utenti che fanno parte dei canali di WhatsApp, ben presto potranno accogliere una grande novità. Le ultime indiscrezioni parlano della volontà dell’applicazione di introdurre i sondaggi anche in questa sezione, accontentando dunque tantissime persone che si erano lamentate.

Più utenti avevano riferito di essere delusi del fatto di avere poca interazione all’interno dei canali, ma ora tutto cambierà. Si potranno infatti lanciare dei sondaggi mediante il collegamento dedicato ai file allegati. Tutte le votazioni resteranno anonime, per cui il tutto avrà luogo sempre con i più alti canoni di privacy, come WhatsApp ha abituato il suo pubblico.