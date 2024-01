Nemmeno il tempo di scoprire a pieno tutte le caratteristiche degli iPhone 15 che in rete stanno già circolando in rete i primi dati inerenti la prossima generazione, ovvero iPhone 16, prossima generazione di melafonini che dovrebbe portare con se grosse rivoluzioni in merito ad ogni specifica, introducendo anche dei display migliori e più grandi.

L’ultimo dettaglio sembra aver recentemente trovato conferme da alcuni leaks che sono stati pubblicati da Macrumors il quale ha stilato due tabelle dove emergono i dettagli dei display che saranno montati su iPhone 16 Pro e Pro Max che verranno aumentati di diagonale portando però di conseguenza anche ad un aumento del peso di questi ultimi che dunque peseranno di più rispetto ai precedenti.

I dettagli del display

iPhone 16 Pro:

Display : 6,3″ (159,31 mm di diagonale)

: 6,3″ (159,31 mm di diagonale) Lunghezza : 71,45 mm

: 71,45 mm Altezza : 149,6 mm

: 149,6 mm Spessore : 8,25 mm

: 8,25 mm Peso: 194 grammi (aumento rispetto ai 187 grammi del predecessore)

iPhone 16 Pro Max:

Display : 6,9″ (174,06 mm di diagonale)

: 6,9″ (174,06 mm di diagonale) Lunghezza : 77,58 mm

: 77,58 mm Altezza : 163,0 mm

: 163,0 mm Spessore : 8,25 mm

: 8,25 mm Peso: 225 grammi (aumento rispetto ai 221 grammi del predecessore)

Come potete ben leggere dunque tutti i device top della casa della mela aumenteranno sia di diagonale che di peso, un aumento irrisorio per fortuna merito della scocca che probabilmente resterà in titanio anche su questa generazione.

Per quanto riguarda invece la versione standard e quella Plus, è altamente probabile che resteranno diagonali invariate dalla generazione 15, cosa che per la prima volta porterà Apple a produrre quattro smartphone di dimensioni diverse, partendo da 6,1 pollici per arrivare a 6,9 pollici, che si tratti di un espediente per migliorare la produzione di contenuti sugli smartphone Apple.