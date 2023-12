TimVision ha annunciato una novità entusiasmante per i suoi clienti: l’inclusione gratuita di Amazon Prime nei piani Gold e Intrattenimento. Da oggi, chi sottoscrive questi piani avrà accesso a tutti i vantaggi di Amazon Prime, compresi i contenuti di Prime Video. Questa mossa rende TimVision la prima piattaforma di streaming in Italia a offrire l’offerta calcio e intrattenimento di Amazon Prime come parte integrante dei propri bundle, insieme a Disney+, Netflix, DAZN e Infinity+.

I vantaggi di TimVision Gold e Intrattenimento con Amazon Prime

Per quanto riguarda il piano Gold, che ha un costo di 30,99 euro al mese fino al 31 marzo 2024, per poi passare a 40,99 euro al mese, l’offerta comprende TimVision (valore 6,99 euro al mese), Disney+ piano Standard con pubblicità (valore 5,99 euro al mese), DAZN Standard (valore 40,99 euro al mese), Infinity+ (valore 7,99 euro al mese), Netflix Piano Standard con pubblicità (valore 5,49 euro al mese) e, ovviamente, Amazon Prime (valore 4,99 euro al mese). Il contributo di attivazione è di 19,99 euro (9,99 euro in promozione per i clienti già in possesso di TimVision Box), ma è gratis in caso di attivazione online. L’offerta ha una durata di 12 mesi.

Per quanto riguarda il piano Intrattenimento, che ha un costo di 14,99 euro al mese, l’offerta include TimVision (valore 6,99 euro al mese), Disney+ piano Standard con pubblicità (valore 5,99 euro al mese), Amazon Prime (valore 4,99 euro al mese) e Netflix piano Standard con pubblicità (valore 5,49 euro al mese). Anche in questo caso, l’offerta ha una durata di 12 mesi.

Personalizza la tua visione

Come non bastasse, TimVision offre la possibilità di personalizzare ulteriormente l’offerta scegliendo piani alternativi di Disney+, Netflix e DAZN. Ad esempio, è possibile optare per Disney+ Standard (senza pubblicità) a un costo aggiuntivo di 3 euro al mese, o Disney+ Premium a 6 euro al mese in più. Per Netflix, è possibile scegliere tra Netflix Standard a un costo aggiuntivo di 7,50 euro al mese, o Netflix Premium a 12,50 euro al mese in più. Per DAZN Plus (disponibile solo per TimVision Gold), è possibile aggiungerlo pagando 5 euro al mese in più fino al 31 dicembre 2023, per poi passare a 15 euro al mese in più.

Questa iniziativa di TimVision rappresenta una risposta innovativa e conveniente alle esigenze degli spettatori, offrendo una vasta gamma di contenuti da diverse piattaforme in un unico pacchetto. L’integrazione di Amazon Prime aggiunge un ulteriore livello di valore, facendo di TimVision una destinazione completa per lo streaming in Italia. Con il panorama del servizio di streaming in costante evoluzione, questa mossa potrebbe influenzare positivamente il modo in cui gli utenti scelgono e accedono ai contenuti digitali.