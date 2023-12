Expert raccoglie all’interno del proprio volantino le migliori offerte del periodo, e mette a disposizione del consumatore finale un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente, per mezzo del quale si riesce ad accedere a prodotti di qualità, senza mai spendere cifre troppo elevate.

La campagna promozionale di Expert è una delle migliori in circolazione, proprio per questo motivo gli utenti non devono fare altro che recarsi personalmente in un negozio per completare l’acquisto, oppure semplicemente andare sul sito ufficiale, per richiedere la consegna diretta al proprio domicilio.

Occasioni imperdibili sono disponibili direttamente su Amazon, le ultime offerte di Natale le potete scoprire a questo link, con anche numerosi codici sconto gratis e prezzi ai minimi storici per poco tempo.

Expert, offerte da non credere con il volantino di Natale

L’Orange Christmas sta scadendo, la campagna promozionale di Expert è destinata a terminare oggi, 14 dicembre 2023, per questo motivo avete tempo solamente fino a stasera per completare il vostro ordine. Volendo mettere le mani su uno smartphone, potete comunque scegliere tra una buona selezione di modelli di fascia media, come Galaxy A34 in vendita a 299 euro, oppure Edge 40 Neo, Redmi 12, Oppo A38, iPhone 11 (in vendita a 499 euro), Realme 11 Pro 5G, Oppo A78 o anche TCL 40 Se.

Volendo al contrario avvicinarsi ai top di gamma, ecco che la scelta potrebbe ricadere su Galaxy S23 Ultra 5G, disponibile a 1099 euro, oppure anche Apple iPhone 15, in vendita a 899 euro, per finire con iPhone 15 Pro Max, il cui prezzo è di 1489 euro. Tutti questi prodotti, e molti altri ancora, sono raccolti al seguente link.