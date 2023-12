Truffa clamorosa, RUBATI soldi dai conti con un messaggio folle

I soliti tentativi di truffa continuano a ripetersi, con le tecniche che tutti ormai conoscono da tempo. Stando a quanto riportato sono molti gli utenti italiani che hanno ricevuto un messaggio in questi giorni, che li riporterebbe ad un sito di incontri pronto a truffarli.

Truffa in atto, ecco cosa arriva all’interno delle e-mail

Il messaggio che trovate qui sotto chiarisce perfettamente la situazione. I malviventi vogliono farvi credere che ci sia una ragazza interessata a voi, che in ogni modo tenterà di farvi iscrivere ad un sito di incontri. In basso abbiamo chiaramente sostituito il link che porta al sito truffa con la dicitura “LINK TRUFFA“. State quindi molto attenti e non fidatevi assolutamente di tutte quelle e-mail che recitano messaggi di questo genere:

“Ciao carissimo amico mio. Il mio nome è Vittoria ed ho pensato per molto tempo se scriverti oppure no. Il mio amico d’infanzia mi ha girato la tua email; Lei è una tua amica ma non ti dirò il suo nome.

Il mio amico ha chiesto di rimanere incognito, spero tu possa capirmi. Sono una ragazza sola in cerca di una relazione. Voglio confessarti ora che una volta ti ho visto vicino a casa mia ed hai attirato la mia attenzione, per questo ora mi piacerebbe davvero conoscerti.

Siccome che sono una ragazza single e non ho una relazione da diverso tempo, sono registrata su un sito di incontri dove ci sono tutte le info di contatto su di me.

Voglio che tu ti registri ora su un sito di incontri, con un link che ti lascerò qui sotto. Il mio profilo:

LINK TRUFFA”