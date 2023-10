Come avere un iPhone 15 con Vodafone e TIM quasi gratis

Dopo il lancio che è stato ufficializzato lo scorso 12 settembre, sono milioni gli utenti che vorrebbero acquistare un nuovo iPhone 15. Le varianti sono quattro tra quelle di base e quelle più performanti, ma il problema è il prezzo. Per tale motivo vari gestori mettono a disposizione più soluzioni per concedere a tutti la possibilità di portare a casa uno dei nuovi dispositivi di Apple in maniera più agevole.

TIM e Vodafone sono ovviamente al centro dell’attenzione con le loro offerte. Direttamente sui siti ufficiali è possibile fare una configurazione come meglio si crede, ma in basso abbiamo deciso di raccontare tutto prezzo per prezzo.

iPhone 15 con TIM, ecco le soluzioni disponibili

iPhone 15 128, 256 e 512: 33€ per 30 mesi; 38€ per 30 mesi; 46€ per 30 mesi.

128, 256 e 512: per 30 mesi; per 30 mesi; per 30 mesi. iPhone 15 Plus 128, 256 e 512: 38€ per 30 mesi; 43€ per 30 mesi; 51€ per 30 mesi.

128, 256 e 512: per 30 mesi; per 30 mesi; per 30 mesi. iPhone 15 Pro 128, 256, 512 e 1 TB: 42€ per 30 mesi; 46€ per 30 mesi; 55€ per 30 mesi; 63€ per 30 mesi.

128, 256, 512 e 1 TB: per 30 mesi; per 30 mesi; per 30 mesi; per 30 mesi. iPhone 15 Pro Max 256, 512 e 1 TB: 50€ per 30 mesi; 59€ per 30 mesi; 67€ per 30 mesi.

iPhone 15 con Vodafone, ecco tutti i prezzi a rate

iPhone 15 128, 256 e 512: 99,99€ al mese di anticipo e 33,99€ per 24 mesi; 99,99€ di anticipo e 38,99€ per 24 mesi; 99,99€ di anticipo e 48,99€ per 24 mesi.

128, 256 e 512: al mese di anticipo e per 24 mesi; 99,99€ di anticipo e per 24 mesi; 99,99€ di anticipo e per 24 mesi. iPhone 15 Plus 128, 256 e 512: 39,99€ per 24 mesi; 44,99€ per 24 mesi; 54,99€ per 24 mesi.

128, 256 e 512: per 24 mesi; per 24 mesi; per 24 mesi. iPhone 15 Pro 128, 256, 512 e 1 TB: 39,99€ per 24 mesi; 44,99€ per 24 mesi; 49,99€ per 24 mesi; 59,99€ per 24 mesi.

128, 256, 512 e 1 TB: per 24 mesi; per 24 mesi; per 24 mesi; per 24 mesi. iPhone 15 Pro Max 256, 512 e 1 TB: 44,99€ per 24 mesi; 54,99€ per 24 mesi; 64,99€ per 24 mesi.

Effettivamente la situazione è diversa tra i due gestori, siccome uno propone un anticipo obbligatorio e l’altro no. Secondo il parere di molti, conviene di più TIM rispetto a Vodafone, ma il nostro consiglio è quello di valutare le proprie esigenze.