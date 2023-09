WhatsApp, ecco come fare per averlo sul vostro iPad come app nativa

Con tutti gli aggiornamenti di WhatsApp ha implementato nell’ultimo periodo alla sua piattaforma, sarebbe più che lecito perdersene uno. Gli utenti stanno cominciando ad utilizzare l’applicazione come una volta, con quell’aria di sorpresa che li pervade costantemente.

Effettivamente tutti gli update riportati hanno consentito a WhatsApp di respirare un po’ di aria nuova, soprattutto con le funzionalità che ora sono disponibili. Quello che però il colosso sta facendo è estendere quanto più possibile le sue possibilità, andando anche su dispositivi dove la presenza dell’app è richiesta danni. Gli utenti infatti sanno benissimo che l’applicazione ufficiale per iPad non è mai arrivata, ma oggi siamo di fronte ad una grande novità: esattamente qualche giorno fa è stata individuata una prima beta dedicata proprio al celebre tablet di Apple.

In questo momento però non c’è modo di averla in pianta stabile, ma c’è solo una soluzione da percorrere se si ha l’impellenza di utilizzare l’app nativa.

WhatsApp arriva per la prima volta su iPad come app nativa, ecco come averla adesso

Gli utenti che muoiono dalla voglia di utilizzare WhatsApp sull’iPad, devono sapere che al momento non c’è modo, se non uno.

Bisogna infatti servirsi dell’applicazione in beta, quella riservata agli sviluppatori che hanno aderito al programma proposto da WhatsApp. Qui ci saranno le prime versioni di prova rilasciate, in attesa che arrivino per la versione stabile riservata a tutti.

Per farlo, bisogna solo iscriversi al programma, il quale è gratuito. Dopo aver fatto questo, riceverete automaticamente la possibilità di scaricare WhatsApp per il vostro iPad gratuitamente.