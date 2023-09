Fastweb costa pochissimo, con 7 EURO al mese ecco 150 GB in 5G

Diversamente da quanto fatto da altri gestori, Fastweb ha continuato a battere la sua strada definita vincente anche dalla critica. Il famoso provider negli ultimi anni si è dimostrato particolarmente incline a venire incontro ai suoi nuovi utenti.

Fin dal primo momento infatti le offerte mostrate hanno dato quella sensazione di risparmio che tutti cercano quando vogliono cambiare provider. Fastweb, così come tanti altri gestori, si è gettato nella mischia a capofitto, producendo delle promo che ancora oggi sono parte integrante della giornata di diverse persone.

Fastweb continua la sua marcia solitaria, offre 150 giga con il 5G a 7,95 € al mese

Uno degli aspetti fondamentali che il provider consente è quello di sottoscrivere una promo e di tenerla per sempre allo stesso prezzo. Tale facoltà risulta un vero e proprio vantaggio, siccome quello che gli utenti cercano è la sicurezza. Durante gli ultimi tempi le altre aziende, soprattutto quelle in riferimento ai gestori virtuali, avrebbero creato nuove soluzioni mobili, tutte piene di contenuti e soprattutto con prezzi molto più bassi della norma. Questo avrebbe messo in pericolo la supremazia di Fastweb, che però avrebbe reagito nel migliore dei modi adattando le sue offerte.

Dopo aver combattuto per ottenere tale privilegio, Fastweb lo mette a disposizione di tutti: è l’unico gestore virtuale a poter offrire il 5G.

La sua nuova offerta è incentrata proprio su 150 giga con tale tipologia di connessione, per un prezzo totale di 7,95 € al mese. Ci sono come sempre anche i minuti illimitati per le telefonate verso tutti gli utenti.