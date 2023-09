PosteMobile cattura l’attenzione di un numero sempre maggiore di utenti, con il lancio di una nuova promozione veramente invitante, arricchita con un prezzo fortemente ribassato, e la possibilità comunque di riuscire a spendere solamente 8 euro, per avere in cambio anche 150 giga di traffico dati.

Gli utenti che oggi vogliono spendere poco con PosteMobile non devono fare altro che approfittare della Creami Extra WOW 150, una promozione che costa solamente 8,99 euro a rinnovo, sempre da pagare con credito residuo, ed avere comunque la certezza di essere tra i primi a mettere le mani su 150 giga di internet alla velocità massima disponibile, con alle spalle tutto illimitato da utilizzare a piacimento (credit per minuti e SMS).

PosteMobile, le offerte sono davvero ottime per tutti

I punti di forza di una simile promozione sono davvero molteplici, si parte prima di tutto con l’accessibilità da parte di ogni consumatore: ciò sta a significare che a conti fatti tutti la possono richiedere sul proprio numero di telefono, anche senza portabilità obbligatoria. Il costo iniziale da sostenere corrisponde esattamente a soli 10 euro per la SIM e la promo, a cui aggiungere altri 10 euro per la prima mensilità, un totale di 20 euro da versare una tantum.

L’altro aspetto da tenere bene in considerazione riguarda la velocità di navigazione, finalmente non limitata, al contrario di quanto accade altrove, capace così di aprire le porte a tantissimi utenti grazie alla possibilità di raggiungere anche 300 Mbps in download.