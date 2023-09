Il bollo auto è abolito per alcuni utenti che al giorno d’oggi hanno davvero la possibilità di non dover più pagare una delle tasse più odiate dal pubblico, alla pari ad esempio del canone Rai, che rispettano determinati e specifici requisiti, o meglio che hanno compiuto alcune azioni in particolare.

La tassa è stata introdotta il secolo scorso, più precisamente verso gli anni ’50, quando si registrò il boom delle autovetture sul territorio. L’idea era quella di avere denaro a sufficienza per sviluppare correttamente la rete stradale, migliorando così l’esperienza di ogni singolo consumatore. Il bollo auto è ancora oggi da versare, ha un costo variabile, dipende appunto dal mezzo di cui si è in possesso, ed è da pagare solamente una volta all’anno.

Bollo auto, ecco come potete non pagarlo

L’unico modo legale per non pagare il bollo auto, consiste più che altro nell’approfittare degli incentivi messi a disposizione dallo Stato; come ben sapete ultimamente si sta spingendo veramente molto sull’acquisto di auto elettriche, infatti gli utenti che rientreranno in tale categoria, potranno avere in cambio una totale esenzione dal pagamento della tassa, per un periodo che oscilla da un minimo di 3 anni, fino ad un massimo di 5 anni. Solo i fortunati utenti che risiedono direttamente nelle regioni di Lombardia e Piemonte, potranno godere della totale esenzione per tutta la durata della vita del mezzo stesso.

Ogni altra informazione in merito è rimandata direttamente al sito ufficiale della Regione di appartenenza.