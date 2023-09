Un fulmine a ciel sereno ha letteralmente scosso il mondo degli smartphone e delle radiazioni elettromagnetiche, l’Apple iPhone 12 viene definito dal Governo francese come il modello più pericoloso in commercio, tanto da arrivare quasi a vietarne la vendita. Ma come è possibile? e di cosa si tratta?.

Come ormai saprete, tutti gli smartphone emettono un determinato quantitativo di radiazioni elettromagnetiche, che viene misurato dal SAR, il tasso di assorbimento specifico, utile per individuare il quantitativo di radiazioni assorbite dal corpo umano per unità di chilogrammo. In Europa esistono limitazioni importanti sul SAR, infatti non può superare i 2 W/kg, in caso contrario viene vietata la vendita sul territorio.

Radiazioni elettromagnetiche, ecco quali sono i modelli peggiori

Nell’ultimo periodo sono stati eseguiti numerosi test su ben 824 dispositivi in commercio, con risultati importanti e contrastanti: i modelli peggiori, con un SAR che oscilla tra 1.50 e 1.70, sono stati Motorola Edge, Asus Zenfone 6, Asus Zenfone 7, Wiko Jerry 3 e un Allview P7 Pro. Notevole di attenzione è stata invece la scoperta della Francia, pronta a dichiarare che Apple iPhone 12 ha un SAR di 1.74 W/kg, quando invece per l’azienda americana non avrebbe dovuto superare 0,99 W/kg.

Ora spetterà a nuovi test di laboratorio verificare la veridicità delle informazioni, con il rischio comunque che presto si potrebbe addirittura arrivare ad un ritiro dello smartphone dalla vendita (anche se è una ipotesi davvero estrema). Non ci resta che attendere nuove informazioni in merito.