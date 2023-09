Siamo ormai sicuri dell’arrivo ufficiale sul mercato del nuovo Samsung Galaxy S23 FE. In queste ultime settimane sono infatti emerse diverse indiscrezioni, tra cui anche la pagina di supporto ufficiale. Ora, però, sembrano essere arrivati gli ultimi dettagli tecnici grazie al noto portale cinese TENAA. Vediamo qui di seguito quanto è emerso.

Samsung Galaxy S23 FE, ultimi dettagli tecnici grazie al portale TENAA

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di casa Samsung, ovvero il Samsung Galaxy S23 FE, è stato avvistato sul noto portale cinese TENAA. Qui sono state quindi confermate numerose specifiche tecniche ed in parte anche il design.

In particolare, il nuovo smartphone del colosso sudcoreano potrà alla fine contare su tre fotocamere posteriori. Queste saranno poste proprio come quelle dei fratelli maggiori. Dovrebbero esserci un sensore principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 12 MP e un sensore teleobiettivo da 8 MP. Le prestazioni saranno affidate al soc Snapdragon 8 Gen 1 ed Exynos 2200.

Sappiamo infatti che l’azienda differenzia molto spesso questo aspetto in base al mercato di destinazione. Non dovrebbero mancare tagli con un grande quantitativo di memoria interna. All’appello ci sarà anche un display da 6.4 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. La batteria dovrebbe avere poi una capienza di circa 4300 mah con supporto alla ricarica rapida da 25W. Dal punto di vista dimensionale, invece, lo smartphone dovrebbe misurare 158.0 x 76.5 x 8.2mm, mentre il peso dovrebbe essere di 210 grammi.

Per scoprire tutto ufficialmente, non dovremo aspettare molto dato che il debutto dovrebbe tenersi proprio a settembre.