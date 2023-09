Volkswagen ha presentato la nuovissima ID.X Performance, un’evoluzione della ID.7 declinata per esprimere sportività e lusso. Infatti, la vettura elettrica si configura come una limuousine dal look aggressivo come testimoniano lo splitter anteriore, l’ampio utilizzo della fibra di carbonio e l’enorme alettone posteriore.

La presentazione si è tenuta a Locarno, sul lato svizzero del Lago Maggiore. Al momento si tratta di una concept car, ma siamo certi che presto la ID.X Performance avrà una declinazione di serie. Tra le principali caratteristiche tecniche possiamo citare la trazione integrale, uno schema sospensivo orientato alle performance e, soprattutto, oltre 550 cavalli di potenza.

Come dichiarato da Maria Soni Reissfelder, Responsabile Marketing & Vendite della Famiglia Volkswagen ID., afferma: “Presentare l’ID.X Performance davanti agli appassionati di ID. provenienti da tutta Europa ci dà la possibilità di incontrare di persona i membri dell’ID. Drivers Club. Andreas Reckewerth e il suo team di ingegneri hanno massimizzato il potenziale dell’MEB in questo veicolo, combinando prestazioni sportive con le linee eleganti di una berlina. Oltre alla nostra emozionante vettura spettacolo, mostreremo anche una serie di modelli di produzione come l’ID.7, per il quale le prevendite sono iniziate in Germania solo pochi giorni fa“.

Partendo dalla base di ID.7, Volkswagen ha presentato la ID.X Performance per unire il lusso con la massima sportività

La showcar è realizzata sulla piattaforma MEB, la piattaforma modulare a trazione elettrica di Volkswagen. La versatilità di questa soluzione è confermata da Andreas Reckewerth, Responsabile dell’Ufficio Tecnologico MEB, che attraverso il proprio team ha creato la la base della nuova ID.7. Egli afferma: “L’MEB offre molte fantastiche possibilità per affrontare lo sviluppo dei veicoli con grande creatività. Era chiaro per noi che volevamo basare la nostra nuova vettura spettacolo sull’ID.7 e che ci saremmo concentrati sull’incrementare le prestazioni. In questo modo possiamo mostrare cosa è possibile“.

Per rendere unico il look della ID.X Performance, Volkswagen ha scelto di utilizzare cerchi in lega sportivi da 20 pollici con dado centrale in pieno stile racing. Gli pneumatici da corsa con dimensioni 265 garantiscono la massima aderenza per scaricare a terra i 550 cavalli. La de

I progettisti garantiscono la massima guidabilità con sensazioni uniche per il pilota e i passeggeri. Il tutto sarà votato alla sostenibilità n quanto le prestazioni elettriche garantiranno le zero emissioni. La ricarica rapida a 200 kilowatts permetterà di ottenere tanti chilometri di autonomia in poco tempo.