Android, Play Store in promo con 8 titoli a pagamento GRATIS

Quotidianamente succedono cose che gli utenti abituati al mondo della tecnologia e degli smartphone in particolare, ormai si aspettano sistematicamente. Anche questa volta infatti si parla del sistema operativo Android, conosciuto come il più versatile di tutti.

Il merito è anche della presenza del Play Store di Google, da dove si possono scaricare app e giochi in quantità. Proprio all’interno del famoso market adesso ci sono dei titoli a pagamento da poter scaricare gratis, ma solo per poco tempo. Come potete notare in basso ci sono tutti i titoli precisi, in modo da consentire a tutti di poterli scaricare.

Android: queste app e questi giochi sono ora gratis ma torneranno a pagamento presto

Gli utenti che hanno notato già la lista in basso sanno che questi sono titoli che sono oggi gratuiti in via del tutto eccezionale. Questo significa che il mondo Android li riporterà alla normalità a breve, per cui bisogna sbrigarsi.

Ogni app ed ogni gioco infatti ora può finire sugli smartphone del robottino verde praticamente gratis, per cui approfittarne potrebbe essere la scelta giusta. Nel Play Store troverete questi titoli al completo, ma se volete provvedere a scaricarli da qui, non dovrete fare altro che cliccare sui rispettivi link. Ovviamente sarete reindirizzati al market di Google per effettuare il download ufficiale, proprio per evitare problemi.