Android, in regalo queste 10 app a pagamento sul Play Store: sono GRATIS

Quando gli utenti cominciano a prendere dimestichezza con il loro smartphone Android, di conseguenza iniziano a dare un’occhiata in giro per le varie funzionalità. Ovviamente per avere una visione completa del sistema operativo a bordo del proprio telefono, bisogna conoscere bene anche il Play Store di Google.

Il tempo ha insegnato che la grande versatilità di questa piattaforma arriva anche grazie alla presenza di un market ben equipaggiato. All’interno del Play Store infatti esistono titoli di ogni genere, che sono in alcuni casi a pagamento per via delle funzioni che offrono. Gli utenti che amano questo tipo di contenuti e che oggi vogliono portarne a casa qualcuno senza pagare, probabilmente hanno scelto la giornata giusta.

Esattamente questo lunedì, Android regala ai suoi clienti direttamente sul Play Store di Google tanti giochi e tante applicazioni a pagamento totalmente gratis. Si tratta ovviamente di titoli che godranno di questo status solo per qualche giorno, per cui vi consigliamo di procedere al download.

Android: solo oggi alcuni titoli a pagamento sono gratis sul Play Store

Proprio in basso potete notare la lista che è stata pensata a dovere per i nostri utenti. Ci sono infatti dei titoli che potrebbero tornare utili sia per le operazioni di ogni giorno che per puro divertimento. In corrispondenza di ogni nome, c’è il link per il download ufficiale direttamente dal Play Store.

Se siete alla ricerca di un puzzle game, il consiglio è di scaricare SPHAZE, oggi è completamente gratis contro i 59 centesimi di listino (LINK), passando anche per Shuriken Jump (sempre GRATIS, link), o un paio di applicazioni interessanti, come Rectangles PRO (LINK) e Blur Photo – Blur Background (LINK).