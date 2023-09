Netflix, le 3 SERIE TV da non perdere a settembre

La maggior parte delle volte che si apre Netflix, soprattutto quando si è utenti assidui, non si sa cosa si vuole guardare. Proprio per questo oggi abbiamo deciso di fornirvi il resoconto delle migliori serie TV del momento, quelle che stanno riscuotendo il maggior successo.

Netflix: ecco le tre serie TV in cima alla classifica in questo momento

Sta riscuotendo un gran successo soprattutto nelle ultime settimane la nuova serie TV One Piece, che riprende il celebre anime. Insieme al suo inseparabile cappello di paglia ed ha una ciurma improvvisata, il nuovo pirata Monkey D. Luffy partirà alla volta del viaggio che lo condurrà al tesoro nascosto: il One Piece. Ovviamente tante le peripezie che si ritroveranno ad affrontare, ma con i loro poteri e con le loro abilità speciali, i pirati riusciranno a spuntarla nel più dei casi.

Un’altra serie che sta portando tanti utenti a perderci ore in maniera piacevole è sicuramente Who is Erin Carter?. Una donna britannica a Barcellona si trova improvvisamente nel caos quando una rapina a mano armata porta a galla il suo passato.

Al terzo posto ecco un gradito ritorno, con la terza stagione di Ragnarok. Per chi non l’avesse mai vista, la serie parla di una cittadina norvegese che affronta il problema dell’inquinamento e dello scioglimento dei ghiacci. Occorrerà l’arrivo di una leggenda per riuscire a sconfiggere il male.

In conclusione sembra che quest’ultimo periodo sia davvero interessante dal punto di vista dei contenuti lanciati su Netflix. Gli utenti potrebbero avere l’imbarazzo della scelta nel capire cosa guardare.