Il quadro del prossimo medio di gamma a marchio Motorola si fa sempre più completo. Nel corso delle ultime ore sono infatti emersi nuovi rumors ed indiscrezioni che ci hanno ora rivelato la data del debutto ufficiale sul mercato del nuovo Motorola Edge 40 Neo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola Edge 40 Neo, il debutto ufficiale sul mercato si terrà il 14 settembre 2023

In queste ultime ore sono emersi nuovi dettagli sul prossimo medio di gamma di casa Motorola. In particolare, secondo quanto riportato dal sito web Gizmochina.com, la pagina ufficiale di Motorola Romania ha postato sul social X una immagine teaser con cui ha rivelato la data del debutto ufficiale di questo nuovo device.

Stando a quanto riportato, il nuovo Motorola Edge 40 Neo debutterà ufficialmente sul mercato tra pochi giorni, ovvero il prossimo 14 settembre 2023. Nel teaser, c’era anche riportata la frase “Enter the World of Colors”, ovvero “entra nel mondo dei colori”. Questo motto ci conferma ancora una volta le inedite colorazioni che saranno disponibili per questo nuovo device.

Ricordiamo inoltre che questo smartphone tutta una serie di caratteristiche tecniche di rilievo. Tra queste, ricordiamo ad esempio la presenza di un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Oltre a questo, ricordiamo che lo smartphone vanterà la presenza di un bel display con tecnologia pOLED. Questo pannello supporterà inoltre la frequenza di aggiornamento pari ad addirittura 144Hz. Non mancherà nemmeno una fotocamera anteriore per i selfie da 32 MP. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, sembra che a bordo ci sarà il processore MediaTek Dimensity 1050.