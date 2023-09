GoPro Hero 12 Black è ufficiale, dopo le numerose indiscrezioni di questi ultimi giorni il brand americano ha annunciato la nuova action cam erede del modello Hero 11 Black uscito nel 2022.

Il colosso di e-commerce Amazon permette di effettuarne la prenotazione al prezzo minimo garantito. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

GoPro Hero 12 Black al prezzo minimo garantito su Amazon

Si tratta di un prodotto completamente impermeabile e più resistente che mai, HERO12 Black è pronta a catturare ogni straordinario momento delle tue avventure. Grazie al design incredibilmente robusto, progettato per incassare i colpi e non fermarsi mai, è in grado di affrontare qualsiasi sfida al tuo fianco: fango, neve o acqua fino a 10 m di profondità Il copriobiettivo idrorepellente elimina anche i lens flare e altri artefatti indesiderati, per foto e video ancora più strabilianti.

HERO12 Black porta la qualità delle immagini migliore della categoria a un livello ancora superiore, grazie alla tecnologia HDR per video (5,3K e 4K) e foto. Ideale sia in zone ombreggiate che in ambienti molto luminosi, la tecnologia HDR cattura i dettagli più piccoli di ogni scena che generalmente si fondono con le ombre o spariscono nei punti più luminosi del tuo scatto. Il risultato? Immagini nitide e dinamiche con colori realistici.

I video girati in 5,3K vantano una risoluzione maggiore del 91% rispetto al 4K e di ben il 665% rispetto al formato 1080p. HyperSmooth 6.0: una stabilizzazione da Emmy: Premiata nel 2021 con un Emmy per la categoria “Sensori integrati e software di stabilizzazione”. Seguendo questo link potrete prenotarla al prezzo minimo garantito di 449.99 euro.