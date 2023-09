Il 5G è in regalo da Fastweb Mobile, uno dei più quotati MVNO del nostro paese, è pronto a dire la sua nel mercato della telefonia mobile, mettendo sul piatto una promozione più unica che rara, condita con un prezzo economico: soli 7 euro al mese a tempo indeterminato.

Richiedere la migliore promozione di Fastweb Mobile è decisamente più semplice di quanto potreste mai immaginare, poiché l’accesso è tranquillamente aperto ad ogni singolo consumatore in Italia, con portabilità del numero di telefono originario, ed un risparmio più unico che raro. In genere è obbligatoria la portabilità del numero, ma non è vincolata la provenienza da uno specifico operatore.

Ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, sul quale si trovano le offerte ed anche i codici sconto gratis.

Fastweb Mobile, occasioni imperdibili con queste offerte

Tra le tante offerte attualmente disponibili sul mercato della telefonia mobile, non è possibile mancare la promozione di Fastweb Mobile, spettacolare soluzione che ha un costo di soli 7,95 euro al mese, pronta a promettere un bundle di tutto rispetto. Per attivarla è necessario collegarsi al sito, e richiedere la spedizione gratuita a domicilio (l’attivazione è possibile anche con SPID).

All’interno della promozione è possibile trovare un quantitativo di minuti illimitato, mancano gli SMS, ma al contrario sarà possibile godere di ben 150 giga di internet alla massima velocità, che nel caso odierno corrisponde esattamente al 5G. Dimenticatevi le limitazioni previste per gli operatori telefonici virtuali, con Fastweb Mobile dormirete sonni tranquilli e risparmierete al massimo, navigando ad alta velocità per sempre.