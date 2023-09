Sky WiFi, Elodie in occasione della collaborazione lancia un nuovo singolo

Sky Wifi ha inaugurato una nuova campagna di comunicazione il 4 settembre 2023, scegliendo come protagonista Elodie, una delle figure più emblematiche del panorama musicale italiano. Questa decisione non è casuale: la cantante non è solo la testimonial dello spot creato dalla Sky Creative Agency, ma rappresenta l’essenza del messaggio che Sky Wifi vuole trasmettere. La campagna sottolinea come l’ultra-broadband di Sky possa elevare l’esperienza di intrattenimento domestico, garantendo una connessione impeccabile per lo streaming, il gaming online e l’utilizzo delle app più amate.

Sky WiFi: tempo di collaborazione

La collaborazione tra Elodie e Sky non si limita allo spot pubblicitario. L’artista multiplatino, conosciuta per la sua versatilità, assumerà il ruolo di Brand Ambassador per Sky, anticipando una serie di progetti innovativi che verranno rivelati nei mesi a venire.

L’essenza della campagna Sky Wifi si concentra sulla velocità e l’affidabilità del suo servizio ultra-broadband, progettato specificamente per offrire un’esperienza di streaming e gaming senza interruzioni. Questo concetto viene brillantemente illustrato nello spot: Elodie, tornando a casa dopo un allenamento, osserva le case circostanti manifestare problemi tipici di una connessione instabile, come buffering e lag. Questi problemi sono rappresentati in modo creativo, con edifici che sembrano incompleti o affetti da malfunzionamenti.

Tuttavia, l’arrivo a casa di Elodie segna un netto contrasto. Grazie alla connessione ultraveloce di Sky Wifi, la sua abitazione è perfetta. Senza esitazione, avvia una diretta streaming, trasformando il suo salotto in un palcoscenico dove il suo talento brilla in tutta la sua magnificenza. Questo scenario sottolinea il messaggio chiave della campagna: con Sky Wifi, ogni casa può diventare un luogo magico e carico di emozioni. La connessione di alta qualità offre la possibilità di condividere momenti indimenticabili, proprio come quelli che un’artista del calibro di Elodie può offrire.

La campagna, frutto della collaborazione tra Sky Creative Agency e Akita Film e diretta da Tommaso Bertè, è stata trasmessa su tutti i principali canali televisivi, piattaforme digitali e stazioni radio. Questa iniziativa di Sky Wifi non solo mira a consolidare la sua presenza nel mercato delle telecomunicazioni, ma anche a sottolineare l’importanza di una connessione di qualità nell’era digitale, dove l’intrattenimento e la connettività sono fondamentali.