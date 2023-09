Come ben saprete torna sempre utile avere una chiavetta USB di riserva nel cassetto. Può capitare da un momento all’altro di dover svuotare un dispositivo come smartphone o tablet e dover spostare tutto il suo contenuto.

Dove si può spostare se non su una chiavetta USB? per soli 7 euro la piattaforma Amazon vi spedisce una chiavetta da 128 GB. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo prodotto.

Chiavetta USB a 128 GB in offerta su Amazon

Questa Pen Drive progettata con 2 connettori, Type-C e USB 2.0, Puoi trasferire facilmente file e dati tra smartphone, tablet e computer. Ovviamente prima dovrete assicurarvi che o vostri dispositivi supportino la funzione OTG. Chiavetta USB C da 128 GB, la capacità disponibile è circa 115 GB ~ 123 GB, Libera spazio sul tuo smartphone Type-C in modo da poter scattare più foto.

La chiavetta USB in questione non necessita l’installazione di alcun software, basta infatti collegarlo alla porta USB del computer o ad altri dispositivi Tipo C e usarlo. Inoltre è compatibile con moltissimi sistemi operativi come Windows, Mac OS, Linux, For Huawei, Xiaomi, Oneplus, e altro ancora dispositivi di tipo C.

Questa USB Flash Drive dal design elegante e classico interamente non è solo robusta e durevole, anti-vibrazione, anti-interferenze elettromagnetiche, impermeabile, in modo sicuro memorizzare i vostri file, rapidamente e trasferire i dati tra dispositivi. Come anticipato precedentemente, seguendo questo link la potrete acquistare per soli 7.99 euro.