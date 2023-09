Browser, la classifica dei più e meno "ingombranti" in termini di RAM

I browser sono uno degli strumenti più utilizzati nel mondo digitale, e la loro efficienza, in particolare in termini di consumo di memoria, è un aspetto cruciale per gli utenti. Recentemente, è stata condotta un’analisi su cinque dei browser più popolari: Chrome, Edge, Firefox, Brave e Opera GX, per determinare quale di essi consumi meno memoria RAM. L’analisi ha preso in considerazione il consumo di RAM per l’apertura di 10 schede contemporaneamente.

Browser: Chrome, Edge, Firefox, Brave o Opera GX?

Microsoft Edge e Brave hanno mostrato un consumo di memoria di circa 900 MB, mentre Firefox ha oscillato tra 900 e 950 MB. Google Chrome, nonostante sia il browser più diffuso e supportato, ha registrato un consumo tra 900 e 1000 MB. Sorprendentemente, Opera GX ha dimostrato di essere il più efficiente in termini di consumo di memoria, utilizzando solo tra 840 e 870 MB.

Oltre ai dati grezzi, è essenziale considerare le funzionalità offerte da ciascun browser. Edge, ad esempio, integra Bing AI, offrendo funzionalità esclusive pur mantenendo un basso consumo di memoria. Chrome, pur essendo più “pesante”, offre una sincronizzazione impeccabile con l’account Google e una vasta gamma di addon. Firefox è noto per la sua sicurezza e efficienza, mentre Brave, pur non essendo il migliore in termini di navigazione, offre una VPN gratuita integrata.

In conclusione, la scelta del browser ideale dipende non solo dal consumo di memoria, ma anche dalle funzionalità offerte. Gli utenti devono valutare le proprie esigenze e priorità prima di decidere quale browser utilizzare. La varietà di opzioni disponibili sul mercato offre agli utenti la libertà di scegliere il browser che meglio si adatta alle loro esigenze.