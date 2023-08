Quante volte dimenticate le password per i vostri accessi e fate la procedura di recupero? Magari credete di impostarne una che sicuramente ricorderete e poi, niente, nella testa il vuoto cosmico. Per vostra, e nostra, fortuna sull’app desktop di Google Chrome è disponibile un nuovo aggiornamento che ci permetterà di accedere in maniera più veloce alla sezione di Gestione Password. Questo vale sicuramente per Windows 11, il resto ancora non si sa.

Cosa fare per ottenere questa nuova funzione su Google Chrome?

Quando la feature verrà istallata sul device, la schermata del browser dovrebbe invitarvi a provare questa nuova impostazione. Si aprirà successivamente un piccolo tutorial contenente la guida che ci dirà come creare una scorciatoia per inserire nella barra degli indirizzi il Gestore Password.

Fatto ciò, troverete questa funzione nell’icona a forma di chiave in cui sono salvate le nostre credenziali dei diversi siti web su cui di solito navighiamo. Basterà poi premere sull’icona (dove troverete le password già salvate) e apparirà una sezione per aprire una finestra contenente il sistema di Gestione delle Password.

Inoltre, Google dimostra ancora una volta il suo amore incondizionato per gli utenti che hanno un dispositivo Apple (poveri Android) e che usano ed apprezzano i servizi a loro offerti. Ad esempio, chi possiede un iPhone può accedere anche da lì a tutti i suoi dati personali, mentre chi ha un Mac può addirittura sincronizzare tutti i contatti.

Apprezzate queste scorciatoie? Erano davvero necessarie o bastava l’impostazione precedente? Chissà, sta di fatto che l’azienda di Mountain View, dopo anni, continua a lavorare costantemente per cercare di creare la miglior esperienza di navigazione possibile a tutti gli utenti.