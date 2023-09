Vodafone rilancia la sua offerta commerciale per la telefonia mobile. Anche a settembre il provider sfida Iliad sul capo delle tariffe low cost. Per arginare la convenienza della tariffa Flash 180 del gestore, Vodafone ha pensato al ritorno di una grande promozione storica.

Vodafone, il ritorno della promozione con 70 Giga

Anche a settembre, gli abbonati che scelgono il provider inglese potranno scegliere la Special 70 Giga. Nel dettaglio, i clienti che attiveranno questa tariffa riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare verso tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete, laddove possibile anche con la tecnologia del 5G.

Un punto a favore della Special 70 Giga è certamente il prezzo mensile. Gli abbonati che attivano questa proposta si troveranno a pagare una quota di rinnovo pari a 7,99 euro ogni trenta giorni. Al costo mensile sarà necessario aggiungere una quota una tantum, dal valore di 10 euro per la ricezione e l’attivazione della SIM.

Come già emerso per altre ricaricabili del passato, anche in questa circostanza gli abbonati di Vodafone interessati alla Special 70 Giga dovranno effettuare la portabilità del numero da altro operatore, in primis da Iliad o anche da altri gestori come TIM e WindTre. L’operazione di portabilità prevede un iter di lavorazione pari a tre giorni.

Una garanzia, infine, attende gli abbonati di Vodafone con quest’offerta: il provider prevede per tutti i suoi abbonati un costo bloccato almeno durante il primo semestre dall’attivazione della SIM, scongiurando ogni rischio di rimodulazione sui costi.