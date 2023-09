Sulla piattaforma Amazon è disponibile Motorola Edge 40 Pro ad un prezzo molto allettante.

Si tratta di uno smartphone Android con caratteristiche all’avanguardia che lo rendono una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo. Scopriamo insieme la scheda tecnica ufficiale.

Motorola Edge 40 Pro in super offerta su Amazon

Lo smartphone in questione dispone di un grande display da 6.7 pollici e di una risoluzione da 2400×1080 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. Le funzionalità offerte da questo Motorola Edge 40 Pro sono innumerevoli e al top di gamma. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Monta un processore Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm SM8550-AB con GPU Adreno 740, 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna non espandibile. Sul retro monta un triplo sensore da 50+50+12 megapixel. Il sensore principale permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel.

Sul lato anteriore dispone invece di un sensore da 60 megapixel. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.600 mAh ed un sistema operativo Android 13 MYUI 5.0. La piattaforma Amazon lo propone a questo link al prezzo di 705.99 euro.