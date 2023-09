Cellularline, tante novità ad IFA 2023 con attenzione all'elettrico

Cellularline Group ha presentato tantissime novità all’IFA 2013 di Berlino, puntando forte su un aspetto importante: la sostenibilità ambientale. In un periodo storico in cui il focus è davvero mirato su un futuro più sostenibile, anche l’azienda ha deciso di fare la propria parte, dando vita a Newrban.

Questi è il nuovo brand dedicato agli utenti legati ai prodotti elettrici, una serie di accessori pensati ed ideati per le esigenze di coloro che hanno abbracciato la filosofia green. Al suo interno possiamo trovare tre macro categorie: sicurezza, accessori e trasporto.

Nel momento in cui ci si trova alla guida, la sicurezza è a dir poco essenziale, per questo motivo Newrban mette a disposizione un casco protettivo con cuscinetto interno lavabile, un ecosistema di luci per una maggiore visibilità (sia anteriori che posteriori), un giubbotto catarifrangente reversibile con una tasca portacellulare. Parlando di accessori, ecco arrivare le borse portaoggetti per monopattini e non solo, per terminare il la sezione trasporto, per la quale è stato pensato un supporto in alluminio per il dispositivo mobile.

Cellularline Group, cosa c’è di nuovo?

Parte del gruppo di Cellularline è anche Music Sound, brand nata nel 2018 che nel tempo si è affermata come una delle più influenti ed importanti del settore. Dopo anni di successo, in azienda hanno pensato di mettere in pratica un importante rebranding, con il claim “Music You Can See”, votandosi principalmente ai più giovani, alla cosiddetta generazione Z.

Con un nuovo logo, packaging ed una sana dose di fantasia (anche nelle colorazioni adottate), è oggi possibile trovare tantissimi accessori interessanti, come l’auricolare bluetooth Drip, dotato di un design a capsula trasparente, le cuffie da gaming Maxi 2 o le Predator, passando per lo Speaker Karaoke, lo Speaker Vertical, la linea Swag e tantissimo altro ancora.