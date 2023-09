La piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo in super offerta Apple 2022 iPad Air, più precisamente è scontato del 18%.

Si tratta di un’offerta davvero molto interessante, considerando che si tratta di oltre 100 euro di sconto. Ricordiamoci insieme la scheda tecnica ufficiale.

Apple 2022 iPad Air in super offerta su Amazon

Giunto alla sua quinta generazione, iPad Air è da qualche anno quello che potremmo considerare come il prodotto a metà strada tra iPad e iPad Pro. iPad Air di quinta generazione, per quello che riguarda questi aspetti, è fondamentalmente identico al suo predecessore. Il nuovo colore Blu, quello che abbiamo a disposizione per la recensione, è molto bello e ha dei riflessi che spaziano dal cobalto al petrolio a seconda di come intercetta la luce.

Dimensioni identiche ad iPad Air 4 e quindi avrete già capito che anche il pannello è fondamentalmente lo stesso adottato quasi due anni fa. Parliamo di un display Liquid Retina IPS da 10,9 pollici di diagonale con una risoluzione di 2360×1640 pixel e una densità di 264 ppi. La calibrazione di fabbrica è discreta, tanto da portarci ad avere un delta E medio di 2,7 per la scala di grigi, a testimonianza di un bilanciamento del bianco abbastanza corretto. Lo standard sRGB è poi coperto al 100% mentre quello DCI-P3 si ferma ad un discreto 76%.

Il recente Apple Silicon M1 che è forse la novità più importante che troviamo a bordo della quinta generazione di iPad Air. Uno step evolutivo assolutamente degno di nota, almeno sulla carta, rispetto all’A14 Bionic che avevamo dentro al modello 2020. Attualmente la versione da 64 GB è proposta a 649.99 euro invece di 789 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli.