WhatsApp accumula intorno a sé sempre più interesse e curiosità da parte del pubblico. La piattaforma di casa Meta, al netto di rivali sempre più agguerrite come Telegram, resta saldamente al comando del mondo della comunicazione istantanea. L’attaccamento del pubblico verso WhatsApp è legato alla sempre più crescente richiesta degli utenti verso trucchi e segreti nascosti.

WhatsApp, come inviare messaggi senza essere online

Uno dei trucchi più ricercati dagli utenti di WhatsApp può essere definito un grande classico: la ricerca di tecniche per inviare messaggi offline. L’invio di messaggi in pieno anonimato è garantito in parte da una modifica delle Impostazioni della chat, attraverso cui gli utenti possono rimuovere le informazioni relative all’ultimo accesso in linea.

Grazie ai progressi dei sistemi operativi legati agli smartphone di ultima generazione, una soluzione per inviare messaggi online è data dalle notifiche. Sia attraverso i device Android sia attraverso i più recenti iPhone, gli iscritti a WhatsApp possono rispondere ad un messaggio direttamente dalle notifiche. In tale circostanza, lo stato online viene completamente occultato. Con questa tecnica vi è da considerare un limite: gli utenti possono inviare solo un messaggio per volta e non messaggi multipli.

Sempre i nuovi sistemi operatori di Android e di iPhone, inoltre, offrono una soluzione aggiuntiva, grazie agli assistenti virtuali, Google Assistant e Siri. Entrambi questi software prevedono l’invio automatico di messaggi su WhatsApp. Una volta interpellata la AI, basta dettare il testo da inviare e il contatto desiderato. Gli assistenti virtuali per ora possono inviare messaggi solo a singoli utenti e non a gruppi.