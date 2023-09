Vodafone, la scuola sta ricominciando ma l'operatore è pronto a consolare tutti

Vodafone è pronta a lanciare una nuova promozione Back To School dedicata all’offerta Red Max Under 25, proponendo un’opportunità unica per i giovani: Giga illimitati gratuiti per un intero anno con l’acquisto di uno smartphone a rate. Questa iniziativa sarà disponibile in tutti i negozi Vodafone dal 5 settembre 2023.

Vodafone: Red Max Under 25, la promo di settembre

L’offerta Red Max Under 25, proposta a 9,99 euro al mese, include minuti e SMS illimitati, 100 Giga in 5G e il servizio Rete Sicura 2.0. La promozione Back To School si applica esclusivamente ai nuovi clienti che attivano questa offerta e decidono di acquistare uno smartphone a rate, anche attraverso un finanziamento con Compass. In questo scenario, Vodafone offrirà Giga illimitati per 12 mesi, senza alcun limite di velocità. Al termine di questo periodo promozionale, l’offerta tornerà al suo bundle standard di 100 Giga al mese.

Un esempio di questa promozione potrebbe vedere l’offerta Red Max Under 25 abbinata a uno smartphone come il Motorola Moto E13, disponibile a rate a partire da 0,99 euro al mese, con un anticipo di 9,99 euro. L’acquisto di smartphone con Vodafone avviene attraverso il servizio Telefono No Problem (TNP), che prevede generalmente il pagamento di 24 rate mensili, un eventuale anticipo e un corrispettivo in caso di recesso anticipato.

Vodafone Red Max Under 25 offre anche minuti illimitati verso numeri fissi e mobili dell’Unione Europea. Con il metodo di pagamento Smart Pay, i clienti possono beneficiare di ulteriori vantaggi, come 10 Giga di traffico dati extra ogni mese e l’accesso gratuito alla rete 5G. Inoltre, dal 10 ottobre 2022, con Smart Pay, i clienti avranno accesso al 5G Priority Access, garantendo la massima velocità disponibile in 5G e un accesso prioritario in 4G in caso di congestione della rete.

Dal 1° luglio 2023, Vodafone ha garantito un prezzo bloccato per 24 mesi per le offerte con un costo a partire da 9,99 euro al mese, come la Red Max Under 25, se il cliente sceglie come metodo di pagamento la modalità Smart Pay o l’addebito sulla fattura della linea fissa Vodafone.