Tutto SENZA LIMITI nella nuova offerta di Vodafone, ecco per chi

Per dare del filo da torcere agli altri gestori, Vodafone ha abbassato i prezzi di vendita delle sue promo. Inoltre c’è anche un’altra soluzione che il provider ha adottato per tenersi i suoi già clienti, soprattutto quelli con rete fissa.

Vodafone concede loro l’opportunità di sottoscrivere una promozione mobile con tutto senza limiti per un prezzo bassissimo.

Vodafone libera tutti i suoi contenuti con la clamorosa offerta, ecco la Family+

Avere a disposizione il massimo senza saperlo, potrebbe essere quello che sta accadendo agli utenti del mondo Vodafone. Ci sono infatti tantissime persone che non sanno di poter avere un privilegio avendo un’offerta fissa in casa con il celebre gestore colorato di rosso.

L’azienda infatti ha disposto il prolungamento di una delle migliori offerte di sempre che, ripetiamo, è destinata solo a coloro che hanno un abbonamento per il proprio ambiente domestico in fibra ottica. Il nome della promo è Family+, soluzione che infatti mette a disposizione del pubblico grandi opportunità. La promozione infatti concede a tutti i migliori contenuti e la massima qualità, per un prezzo molto basso.

La Family+ consente infatti ai fortunati che possono sottoscriverla, di avere ogni mese minuti, messaggi e giga per navigare sul web. Il particolare è uno solo: c’è tutto senza limiti, anche i giga. Basta infatti pagare solo 9,99 € al mese per riuscire ad ottenere questo beneficio, che potrà essere sottoscritto ancora per un po’ di tempo.

Ora la scelta sta a voi. Noi vi consigliamo di recarvi in uno dei tanti negozi Vodafone per poter sottoscrivere l’offerta.