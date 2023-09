Un’offerta davvero folle è stata messa oggi a disposizione da Iliad, una promozione che punta sul voler offrire all’utente finale un rapporto qualità/prezzo da lasciar l’acquolina in bocca, incentivando la portabilità del numero, ma permettendo anche l’attivazione su nuova numerazione.

Per spendere poco con Iliad non dovete fare altro che recarvi presso una delle tantissime Iliad Box disponibili nei centri commerciali d’Italia, oppure aprire il sito ufficiale; in pochissimi minuti sarà possibile attivare la SIM, richiedendo la consegna gratuita a domicilio, e dovendo pagare inizialmente soli 9,99 euro, a cui aggiungere comunque la prima mensilità.

Iliad, che offerta folle, ecco 180 giga al mese

La stessa mensilità consiste nel pagamento di una quota decisamente simile: 9,99 euro a rinnovo, con il versamento diretto tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, senza vincoli contrattuali, e con la promessa che tale cifra resterà valida per sempre (quindi non assisterà a rimodulazioni future).

Volendo conoscere la Flash 180, perché questo è il suo nome, da vicino, possiamo scoprire la presenza di ben 180 giga di internet alla velocità del 5G, con annessi anche illimitati minuti e SMS, che potranno essere liberamente utilizzati per contattare un qualsiasi numero sul territorio nazionale. Gli utenti che oggi sono interessati ad attivarla, devono comunque ricordare essere una promozione a tempo limitato, ovvero al momento attuale risulta essere disponibile solo fino al 14 settembre, poi probabilmente verrà disattivata e non sarà più possibile richiederla sul proprio numero.