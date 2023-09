Rabona Mobile, le ultime notizie di settembre sull'operatore virtuale

Rabona Mobile, un operatore telefonico noto in Italia, ha recentemente affrontato una serie di problemi che hanno sollevato dubbi sulla sua stabilità e sul suo futuro. A partire da aprile 2023, i clienti hanno iniziato a riscontrare problemi e disservizi, culminati nell’impossibilità di utilizzare la propria SIM. Questi problemi hanno alimentato voci sulla possibile chiusura dell’operatore. Tuttavia, ha chiarito che la causa principale dei problemi era il distacco programmato dalla rete deciso da Vodafone e operato da Plintron, una decisione che Rabona ha definito ingiustificata.

Rabona Mobile: come prosegue la situazione?

In risposta a questi problemi, Rabona Mobile ha avviato azioni legali. Il 29 giugno 2023, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso cautelare di Rabona Mobile contro Plintron, garantendo a Rabona Mobile l’accesso alla rete di Vodafone fino a una decisione definitiva. Nonostante le sfide, Rabona Mobile ha assicurato ai suoi clienti che non ha intenzione di chiudere e che continuerà a offrire i suoi servizi.

Mentre Rabona Mobile lavora per risolvere questi problemi, molti clienti si sono trovati a dover decidere se rimanere con l’operatore o cercare alternative. Alcuni hanno scelto di attendere una risoluzione, mentre altri hanno optato per l’acquisto di una SIM di un altro operatore come soluzione temporanea. Tuttavia, la maggior parte degli utenti ha scelto di richiedere la portabilità del numero e trasferire la propria utenza verso un altro operatore, sfruttando la procedura di MNP (portabilità del numero mobile) che è gratuita.

Per coloro che cercano alternative a Rabona Mobile, ci sono molte opzioni disponibili. Alcune delle offerte più popolari includono Optima Super Mobile Smart, Spusu 70, Kena 5,99, e Ho. 5,99, tra le altre. Queste offerte variano in termini di minuti, SMS e dati, ma tutte offrono prezzi competitivi.