Il mondo di Sea Of Thieves torna ad aggiornarsi per continuare la storia introdotto con la recente espansione. Gli sviluppatori di Rare hanno annunciato il debutto di The Legend of Monkey Island – The quest for Guybrush.

Si tratta della seconda parte della storia esclusiva dedicata al mondo piratesco della saga di Monkey Island. Dopo aver solcato i mari e risolto la prima parte della storia, è tempo di continuare l’avventura.

Con la seconda parte di Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island, i giocatori potranno liberare Guybrush dalle sue illusioni di fama e fortuna. Per avviare il racconto è necessario visitare Capsize Charters presente nell’avamposto di partenza.

Arriva il secondo capitolo di Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island, la storia che fonde due mondi videoludici a tema piratesco

Tra le varie cose da fare durante una sessione di gioco c’è anche una visita all’International House of Mojo. Tuttavia, tutti i pirati di Sea of Thieves devono essere consapevoli che la storia di The Legend of Monkey Island non finirà con questa avventura. Infatti, per riportare gli abitanti dell’isola alla realtà, sarà necessario partecipare a tre Legendary Trials e dimostrare il proprio valore come pirata.

Il nuovo trailer pubblicato su YouTube permette di scoprire alcune delle novità in arrivo. Insieme alla storia, infatti, arriveranno anche una serie di outfit, oggetti e collezionabili speciali e dedicati alla saga di Monkey Island.

Tutti i giocatori interessati a vivere appieno il mondo di Monkey Island all’interno di Sea of Thieves possono preparare la propria nave e salpare verso le nuove avventure. L’espansione è completamente gratuita e fa parte degli aggiornamenti continui proposti da Rare per il proprio titolo a tema piratesco.